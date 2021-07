CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca qualifica venerdì – Presentazione Sprint Race Silverstone – Programma odierno in tv e streaming

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Qualifica Sprint (o sprint race) valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Giornata storica a Silverstone, culla della massima categoria automobilistica globale, teatro quest’oggi di un nuovo format di qualifica per assegnare la pole position.

Le prove ufficiali tradizionali si sono infatti già disputate nella giornata di venerdì, stabilendo di fatto lo schieramento di partenza al via della Sprint Race odierna. Si tratta di mini-gara da 17 giri (circa 100 km) senza pit-stop obbligatorio che determinerà la griglia di partenza del GP di domani mettendo inoltre in palio alcuni punti per il campionato ai primi 3 classificati (3 punti al 1°, 2 al 2°, 1 al 3°).

Lewis Hamilton, il più veloce nella sessione di qualifica del venerdì, parte davanti al rivale Max Verstappen in prima fila. Alle loro spalle scatteranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Charles Leclerc in quarta posizione con la Ferrari. 5° Sergio Perez, a caccia della rimonta con la Red Bull, che precede le McLaren e la sorprendente Williams di George Russell (8°). Quinta fila aperta dalla Rossa di Carlos Sainz, chiamato ad una buona progressione in vista della gara vera e propria di domani.

Appuntamento fissato dunque alle ore 17.30 italiane per il via della Sprint Race di Silverstone, valida per l’assegnazione della pole position del GP di Gran Bretagna 2021. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse