LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: dalle 14.00 la conferenza stampa dei piloti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP d’Austria, prima prova del Mondiale 2020 di F1. Dopo una lunga attesa, dunque, i motori si riaccendono e il Circus si ritrova a Spielberg in un contesto decisamente particolare. Il fine settimana sarà organizzato a porte chiuse (senza pubblico), secondo un rigido protocollo per prevenire al meglio possibile qualunque rischio di contagio.

La conferenza stampa vedrà coinvolti tutti i piloti e sarà virtuale, al fine di rispettare le norme di distanziamento sociale imposte dalla FIA e da Liberty Media proprio per logiche di sicurezza. Naturalmente, con gli avvenimenti degli ultimi mesi, saranno tantissime le domande che verranno poste ai piloti e gli spunti per i giornalisti collegati non mancheranno di certo.

Interesse generato anche da un campionato che si presenta tra mille incertezze. Di fatto, l’unico aspetto legato alla pista è quanto emerso nel corso dei test a Barcellona (Spagna) nel mese di febbraio. E’ passato tanto tempo e gran parte delle scuderie presenteranno delle vetture modificate, consapevoli che dal 3 luglio alcune parti essenziali delle macchine saranno congelate (telaio, sospensioni e trasmissione per fare un esempio). Da questo punto di vista, le perplessità in casa Ferrari non mancano: Mattia Binotto ha dichiarato che la SF1000 sarà nella stessa configurazione delle prove spagnole, dove la monoposto non aveva di certo incantato. Rossa quindi che dovrà correre in difesa rispetto a Mercedes e a Red Bull? Vedremo…

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP d’Austria, prima prova del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00.

