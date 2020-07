F1 oggi, GP Austria 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 3 luglio, prenderà il via la prima giornata delle prove libere del GP d’Austria, primo appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Dopo una lunga attesa, il Circus riprende il proprio darsi e lo farà sul Red Bull Ring, circuito di casa della Red Bull.

Non vi sono dubbi che la scuderia di Milton Keynes sarà tra le squadre da battere, ricordando i due ultimi successi dell’olandese Max Verstappen (2018-2019). L’orange, infatti, è pronto a lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, che nel corso dei test a Barcellona ha impressionato tutti. Il lancio di soluzioni come il DAS è stato uno degli aspetti che più di altri ha fatto discutere e i benefici del dispositivo sono ancora da appurare in termini di tempo sul giro, ma indubbiamente ve ne sono altrimenti mai e poi mai la scuderia anglo-tedesca avrebbe pensato a una miglioria di queste proporzioni.

Da questo punto di vista la Ferrari sembra in difficoltà. La SF1000 si presenta ai nastri di partenza di questo primo appuntamento priva di aggiornamenti sostanziali e quindi si baserà esclusivamente sulle regolazioni e il lavoro di messa a punto. Una decisione frutto della oggettiva impossibilità a preparare del materiale con doveroso anticipo, vista la chiusura delle aziende per l’emergenza sanitaria, come fatto invece dai concorrenti più titolati. Un aspetto, anche questo, su cui Mattia Binotto e i propri uomini dovranno riflettere. Resta da capire che cosa dirà la pista, in questo senso, ma i presupposti non sono così lusinghieri per il Cavallino Rampante.

PROGRAMMA PROVE LIBERE (3 LUGLIO) DEL GP AUSTRIA 2020

Venerdì 3 luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

COME VEDERE LE PROVE LIBERE (3 LUGLIO) DEL GP AUSTRIA 2020 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà le differite di qualifiche e della gare alle ore 18.00. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

TV A PAGAMENTO – Il weekend del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche e la gara del Gran Premio d’Austria in differita a partire dalle ore 18.00. Non verranno dunque trasmesse le prove libere su TV8.

STREAMING – Il weekend del Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati)

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intero fine settimana.

