Carlos Sainz, GP Austria 2020 F1: “Felice del ritorno in pista. Il passaggio alla Ferrari? Emozionante”

Carlos Sainz cercherà di essere uno dei grandi protagonisti del Mondiale F1 2020, che scatterà nel weekend col GP d’Austria dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. Lo spagnolo ha fatto parlare di sè durante l’inverno perché ha firmato un contratto con la Ferrari, a partire dal 2021 si siederà al volante della Rossa e sarà compagno di squadra di Charles Leclerc. Il figlio d’arte è ora atteso da un’annata con la McLaren, scuderia particolarmente ambiziosa che cercherà di essere la quarta forza del campionato alle spalle delle tre big.

Carlos Sainz ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia e si è soffermato sul ritorno in pista: “Sono super felice, probabilmente questi ultimi due giorni sono stati i giorni più felici degli ultimi 4-5 mesi. Sono molto entusiasta, si sente lo spirito positivo all’interno del team e non vediamo l’ora di ricominciare. Se dovesse piovere domani non mi dispiacerebbe perché abbiamo fatto diversi giri sul bagnato e sarebbe una condizione ideale. Non credo che comunque ci vorrà molto tempo per prendere il passo, magari 2-3 giri in più rispetto ai piloti Renault. Già nelle prove libere 2 saremo già lì con gli altri“.

Lo spagnolo ha parlato del suo prossimo approdo alla Ferrari: “La giornata dell’annuncio è stata molto emozionante, anche quando ho parlato nel video e ho scritto la lettera. Credo che ci saranno altri momenti emozionanti, come ad esempio l’ultima gara e quando passerò alla Ferrari ma nel frattempo dovremo essere professionali e dovremo dare del nostro meglio. Il 2019 è stata un’eccellente annata e dovremo proseguire su questa lunghezza d’onda nel 2020″.

Carlos Sainz ha parlato del potenziale della McLaren: “Credo che i test siano stati positivi, la macchina rappresentava un’evoluzione rispetto all’anno scorso. Pensiamo di continuare a lottare per gli obiettivi centrati l’anno scorso. La possibilità di lottare con i top team è invece lontana, ma sono comunque rimasto sorpreso dall’evoluzione del team e pensiamo di essere una minaccia importante per i nostri avversari. Il tempo sul giro è piuttosto diverso rispetto ai tre top team ma speriamo di ridurre il gap, c’è ancora una bella distanza. Dobbiamo anche evitare che Racing Point e Renault ci raggiungano“.

Foto: Lapresse