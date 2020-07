F1, Sebastian Vettel rivela: “Sono stato sorpreso dalla chiamata di Mattia Binotto, da Ferrari nessuna offerta”

“Mattia Binotto mi ha chiamato e mi ha detto che non ci sarebbe stato più spazio per me in Ferrari. Ne sono rimasto molto sorpreso. Non c’è mai stata alcuna offerta da parte della Rossa per continuare“.

Sono queste le parole del tedesco Sebastian Vettel nel corso dell’incontro con i giornalisti del fine settimana a Spielberg (Austria), sede del primo round del Mondiale 2020 di F1. Il teutonico, con estrema chiarezza, ha rivelato quindi che non vi fosse alcuna preclusione da parte sua in merito al rinnovo. Poco prima della comunicazione dell’addio, nel mese di maggio, si era parlato delle oggettive difficoltà da parte di Sebastian di accettare un ridimensionamento economico e un accordo di un solo anno.

Stando alle parole odierne del quattro volte iridato, invece, la decisione è stata presa dalla Rossa e lui si è trovato essenzialmente a prendere atto di quanto fosse stato stabilito. Il Cavallino Rampante, quindi, dopo aver rinnovato il contratto del monegasco Charles Leclerc fino al 2024, ha fatto una scelta: puntare tutte le proprie fiches sul 22enne nativo del Principato, rinunciando alla continuazione del rapporto con Sebastian, tenendo conto evidentemente anche di quello che era accaduto l’anno passato tra i due piloti in termini di dissidi interni.

Sarà interessante capire, quindi, con quale spirito Seb correrà da questo weekend e che motivazioni avrà per mettere in mostra la sua velocità. Indubbiamente, questo sarà tra i temi di questo round d’esordio iridato post Covid-19.

Foto: LaPresse