F1, parlano i piloti Racing Point. Perez: “Pronti a lottare con i migliori”; Stroll: “Tornare in pista sarà una incognita”

Tra le maggiori curiosità di questa stagione in Formula Uno non si può non citare la Racing Point. La monoposto che sembra la copia-carbone della W10 della Mercedes che ha vinto nella scorsa annata, ha stupito tutti nel corso dei test pre-stagionali di Barcellona e Sergio Perez e Lance Stroll non si sono voluti nascondere nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria 2020, primo dei due appuntamenti consecutivi sul circuito del Red Bull Ring.

La RP20, che molti hanno malignamente soprannominato “La Mercedes rosa” sembra davvero pronta a stupire. Lo conferma anche Sergio Perez: “Piano con gli entusiasmi, ma da domani vedremo il nostro reale valore. Al Montmelò nei test invernali abbiamo avuto sensazioni interessanti, ma da quei giorni è trascorso tanto tempo. Non possiamo sapere come avranno reagito i rivali. Dal mio punto di vista sono fiducioso e motivato per partire subito con un acuto. A livello complessivo penso che potremo lottare per diversi podi contro i top team”. Gli fa eco il compagno di scuderia, Lance Stroll:“Il potenziale penso sia immenso e dovremo sfruttarlo al meglio. Per quanto riguarda il sottoscritto dovrò compiere passi in avanti importanti, provando a essere continuo sia il sabato in qualifica, sia la domenica in gara”.

Loading...

Loading...

Il ritorno alle gare il Circus lo sta vivendo in una maniera davvero peculiare con i protocolli di sicurezza che la fanno da padrone. Anche i piloti non sono esenti dal momento. “Oggettivamente siamo sbarcati in un ambiente particolare – ammette il messicano – sia per la situazione che stiamo vivendo, sia per il fatto che sia passato tanto tempo dai test pre-stagionali. C’è curiosità per capire come risponderà il nostro corpo alle sollecitazioni e lo stop penso potrà incidere”. Anche il suo vicino di box canadese non ha troppe certezze: “Sono entusiasta per il fatto che si riparta, ma questo periodo è davvero strano. Stiamo affrontando una grossa sfida e non potremo vedere il pubblico sugli spalti. A questo punto dovremo dare il massimo per il pubblico da casa”.

In chiusura di intervista i due portacolori della Racing Point raccontano come hanno vissuto il loro lock-down. “Secondo me sono state settimane fantastiche – rivela Perez – Non certo per quello che succedeva a livello mondiale, ovviamente, quanto perchè dopo tanti anni ho potuto passare del tempo assieme alla mia famiglia. Anzi, mi ha concesso il modo di riflettere su quello che c’è al di fuori di questo mondo che, da quando ho sei anni, mi costringe lontano da casa per la maggior parte dell’anno”. Anche per Stroll si è potuto vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sono stati giorni belli, mi sono potuto prendere una pausa. Ovviamente non ero felice per lo stop del campionato, ma godermi la casa e la famiglia è stato impagabile. Mi ha dato modo di prepararmi al meglio in vista di una stagione importante. Dovrò essere concentrato in ogni occasione e dare il massimo ma, contemporaneamente, rimanendo freddo”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI