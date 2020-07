Lando Norris, GP Austria 2020 F1: “Sorpreso del passaggio di Sainz in Ferrari… Buone sensazioni dai test”

Il primo anno di Lando Norris in Formula 1 è stato molto positivo, perciò sarà estremamente interessante seguire il suo percorso di crescita nel corso del 2020 soprattutto in prospettiva all’interno di un team storico e ambizioso come McLaren. Il britannico classe 1999, fresco di rinnovo con il team di Woking fino al 2021 (in cui sarà compagno di Daniel Ricciardo), proverà a confermare il potenziale messo in mostra nella passata stagione cercando di tenere il passo del compagno di squadra Carlos Sainz anche dal punto di vista della continuità di rendimento in gara. Norris ha concluso la sua annata da rookie in undicesima posizione assoluta nella classifica iridata ed ha collezionato undici piazzamenti in zona punti tra cui un paio di sesti posti come miglior risultato in gara.

Il nativo di Bristol ha parlato in conferenza stampa esprimendo le sue sensazioni in vista della prima gara stagionale: “Credo sia bello poter tornare a gareggiare per noi piloti, ma in generale è positivo per tutto il team. Non sembra nemmeno una pausa lunga, anche se lo è stata. Non aver fatto un test vero e proprio non penso che ci condizionerà particolarmente. Il weekend di gara è molto diverso rispetto ai test. Ci siamo preparati al massimo, al simulatore e non solo, come team siamo preparatissimi a cominciare”.

“Sorpreso del passaggio di Sainz in Ferrari nel 2021? Molto sorpreso. Non credo abbia la stoffa per guidare in Ferrari… Chiaramente scherzo, sono contento per lui, arriverà chi lo sostituirà ma intanto sono felice di condividere con lui questa stagione. Era sicuramente uno dei piloti in lizza per un sedile in un top team. Se lo è meritato. La fine del rapporto di Vettel con la Ferrari non me l’aspettavo, auguro a Sainz tutto il meglio per il futuro. Credo di aver già dimostrato alcune cose nella mia stagione di debutto, ma devo ancora migliorare su alcuni aspetti e ci sto lavorando. Sicuramente farò del mio meglio, ho un ottimo rapporto con tutti i membri del team”. A proposito del prossimo compagno di squadra Daniel Ricciardo in McLaren nel 2021: “A livello personale non conosco ancora bene Ricciardo, comunque ha caratteristiche diverse rispetto a Carlos e come tutti ha dei punti forti e dei punti deboli”.

Per quanto riguarda le ambizioni ed il potenziale della McLaren in questo 2020, Lando si dice ottimista: “La macchina mi ha dato delle buone sensazioni nei test, speriamo di poter spingere la vettura al limite. Non è semplice trovare gli ultimi decimi per staccarci dai team di centro classifica e avvicinarsi ai tre top team. Su alcune piste lo saremo più vicini, ma lo scopriremo a tempo debito“.

