Daniel Ricciardo, GP Austria 2020 F1: “Nessun ripensamento sull’addio alla Renault. A Zeltweg faremo meglio dello scorso anno”

Per Daniel Ricciardo la stagione 2020 sarà molto particolare. L’australiano, che proprio ieri ha festeggiato il trentunesimo compleanno, è già certo di abbandonare la Renault alla fine dell’anno. Infatti ha già deciso di trasferirsi alla McLaren, con cui gareggerà a partire dal 2021. Dunque, i prossimi mesi non saranno semplicissimi per Ricciardo, che correrà per un team da cui è già certo di separarsi. Andiamo, dunque a sentire quali sono state le sue dichiarazioni nella conferenza stampa pre-Gran Premio.

“Il lockdown è andato abbastanza bene, sono stato piuttosto fortunato perché da Melbourne sono riuscito subito a tornare a Perth. Lì sono stato in fattoria, quindi in reale isolamento. Per me è stata una fortuna non restare in un appartamento, ho avuto parecchio spazio per fare allenamenti all’aperto, usando anche qualche giocattolino come le moto da cross. Dopo Melbourne non sapevamo ancora se avessimo corso in Bahrain, quindi non ho certo pensato che ci saremmo fermati per tre mesi. Per questo ho continuato ad allenarmi, riposando solo la mente. Ora non vedo l’ora di ripartire”.

Interpellato sulla sua decisione di abbandonare la Renault per trasferirsi alla McLaren, che non sta attraversando un felicissimo periodo sul piano economico, Daniel ha risposto di “non avere alcun ripensamento. Sono convinto della decisione che ho preso. Non è stata una scelta istintiva, ci ho pensato parecchio. Mi sono state fatte molte domande su questo cambiamento, ma non voglio parlarne sino a quando non sarò davvero in McLaren. D’accordo, ho preso questa decisione prima che la stagione cominciasse e sono sicuro che mi chiederete conto molte volte della mia decisione, però io adesso sono qui in Renault e voglio concentrarmi sul presente”.

A proposito del presente, quali sono le aspettative di Ricciardo per il Gran Premio d’Austria? “Questo circuito non ci ha detto bene lo scorso anno, però sono contento di correre due volte qui, perché dalle giornate negative si impara di molto di più rispetto a quelle positive. Schiereremo una macchina diversa rispetto a quella dei test di Barcellona, abbiamo apportato diversi miglioramenti e sono curioso di valutare la vettura soprattutto rispetto a quella dell’anno scorso. Visto che nel 2019 qui in Austria abbiamo avuto un weekend difficile, sono certo che potremo fare molto meglio”.

Infine a Daniel è stata girata una domanda fatta anche a Esteban Ocon, ovvero chi preferirebbe come compagno di squadra tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso. L’australiano ha risposto “Alonso, perché sarebbe un’esperienza nuova. I compagni di squadra sono punti di riferimento e un modo di migliorare le tue abilità, perché tu puoi sempre imparare qualcosa dai tuoi team mate. Per questo dico Fernando. Però è anche vero che ho trascorso solo dodici mesi con Seb e sono passati molto velocemente, quindi non sarei contrario a riaverlo come compagno”.

