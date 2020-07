Max Verstappen, GP Austria 2020 F1: “Siamo in una buona posizione, voglio sempre vincere”

Max Verstappen è uno dei grandi favoriti per la vittoria del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Zeltweg dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. L’alfiere della Red Bull ha trionfato negli ultimi due Gran Premi disputati sul tracciato di Spielberg e andrà a caccia di un fantastico tris, l’olandese ha tutte le carte in regola per fare la differenza e per battagliare alla pari con la Mercedes di Lewis Hamilton

Max Verstappen è intervenuto alla conferenza stampa che precede l’evento e ha parlato della lontananza dalle gare: “Tutto mi è mancato molto. Si cerca di lavorare al simulatore ma a un certo punto diventa noioso. Dopo ho fatto qualche giorno in pista e sono contento, sono felice di essere tornato qui e di poter fare quello che mi piace“.

L’olandese si è soffermato anche sul potenziale della Red Bull: “Credo che siamo in una buona posizione, abbiamo continuato a spingere e qui abbiamo portato degli aggiornamenti, anche al motore. Erano in programma e siamo riusciti a portarle nonostante la chiusura. Sarà interessante capire dove saremo dopo una pausa così lunga, la cosa migliore sarà andare in pista e vedere il nostro valore. Non cambierà il mio approccio anche se il calendario è ridotto, chiaramente se si commette un errore lo si pagherà caro. Non sapere il numero di gare non mi cambia nulla perché in ogni gara vuoi sempre vincere, non capisco perché dovrebbe essere diverso l’approccio“.

Max Verstappen è il campione in carica al Red Bull Ring: “Ogni anno è diverso, non ci sono garanzie: è stato bello quanto successo negli ultimi due anni ma non è automatico che andremo bene anche quest’anno, dobbiamo ripartire da zero e dobbiamo lavorare sulla macchina, spero di ritrovare presto il feeeling con la macchina“.

Foto: Lapresse