F1, conferenza stampa 2 luglio GP Austria 2020: parteciperanno tutti i piloti! Orario d’inizio, programma, tv

Mancano ormai poche ore al primo atto ufficiale del Gran Premio d’Austria, round inaugurale del Campionato Mondiale di Formula 1 2020. Quest’oggi, giovedì 2 luglio, a partire dalle ore 14.00 andrà in scena la consueta conferenza stampa piloti di presentazione del weekend di gara, anche se a causa del nuovo protocollo sanitario anti-Covid ci saranno diverse novità rispetto al passato. In primis saranno presenti tutti e 20 i piloti partecipanti del campionato per rilasciare sostanzialmente le ultime dichiarazioni prima di scendere definitivamente in pista a partire dalle prove libere di domani dopo oltre quattro mesi di inattività (esclusi i test privati).

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA GP AUSTRIA F1 2020

La conferenza stampa piloti di apertura del Gran Premio d’Austria 2020 comincerà alle ore 14.00 odierne e sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NowTv, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento per seguire le dichiarazioni di tutti i protagonisti del Mondiale di F1. Di seguito il programma completo con l’orario d’inizio della prima conferenza stampa ufficiale della stagione:

Giovedì 2 luglio

Ore 14.00 Conferenza stampa piloti GP Austria (diretta tv su Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go e NowTv)

