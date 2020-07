F1, GP Austria 2020: si parte con le prove libere, team e piloti danno il via alla stagione dopo la lunga pausa

215 e 126. Questi saranno i numeri più importanti della giornata odierna. No, non saranno i tempi che verranno messi a segno nel corso delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno che, ad ogni modo, il loro peso specifico l’avranno eccome. Questi due numeri, quanto mai corposi, rischiano di essere davvero storici. Andiamo a spiegarli.

215 sono i giorni esatti che separano questa giornata, venerdì 3 luglio, dal primo dicembre 2019. Si fa quasi fatica a tornare a quella data con la memoria. Si correva l’ultimo Gran Premio della passata annata, sul tracciato di Yas Marina. La gara di Abu Dhabi proponeva l’ennesimo dominio di Lewis Hamilton che faceva calare il sipario su un campionato 2019 quasi perfetto e si preparava già per l’assalto al 2020 ed ai sette titoli del Kaiser, Michael Schumacher. Questo obiettivo è stato ampiamente rimandato. Il non-Gran Premio di Australia era stata solamente una illusione, per cui il Circus ha dovuto attendere altri 3 mesi pieni e, in qualche modo, togliere qualche lettera alla Nazione. Da Australia ad Austria, per il nuovo esordio del Mondiale.

Loading...

Loading...

126, invece, sono i giorni di distanza dal 28 febbraio, ultima giornata dei test pre-stagionali del Montmelò e le prove libere di oggi. Quel giorno avevamo avuto la conferma che Mercedes e Red Bull avevano approcciato nel migliore dei mondi alla nuova stagione, mentre la Ferrari aveva molto da migliorare, sotto diversi punti di vista. In queste lunghe settimane le factories sono rimaste chiuse e ben poco è stato fatto sulle monoposto, per cui i difetti non possono essere stati cancellati con una bacchetta magica.

Oggi, quindi, vedremo finalmente in azione team e piloti. Anche senza pubblico, anche se con notevoli limitazioni, la Formula Uno tornerà a rombare. Il Red Bull Ring ci regalerà il primo dei suoi due weekend di gara. Si partirà con le prime due sessioni di prove libere. Tre ore che ci daranno due cose: emozione e risposte. Nessuno potrà fare finta di niente. Dopo mesi così complicati, per colpa dell’emergenza sanitaria globale, rivedere le vetture scendere in pista sarà qualcosa di indescrivibile. In secondo luogo cercheremo di capire se quanto visto a febbraio era davvero la realtà o se, come spesso capita, le scuderie avevano voluto nascondesi.

Numeri, date, distanze, gomme, vetture, il DAS della Mercedes, Red Bull Ring, Gran Premio d’Austria. Tutti gli ingredienti ci sono. Ora starà ai protagonisti regalarci lo show che tanto stiamo aspettando. Con un ricordo a questi mesi che hanno cambiato le vite di tutti noi, ma permetteteci di pensare solo al lato sportivo e gustarci le prime due sessioni di prove libere. La Formula Uno è tornata. Viva la Formula Uno!

