Valtteri Bottas, GP Austria 2020 F1: “La Red Bull è fortissima, ma anche la Ferrari sarà lì come sempre”

Valtteri Bottas è pronto e carico in vista dell’esordio stagionale e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno, primo dei due appuntamenti consecutivi sul circuito del Red Bull Ring. Il finlandese confida in maniera particolare sulla sua Mercedes e si ripropone nuovamente come primo sfidante al titolo del suo illustre compagno di scuderia, Lewis Hamilton.

Per il momento il nativo di Nastola spiega quali siano le sue sensazioni su questa ripartenza. “Difficile descrivere quel che ho provato quando eravamo in Australia e ci è stato detto che non si poteva gareggiare e dovevamo tornare a casa. Anzi, abbiamo scoperto che non avremmo potuto viaggiare a lungo. Per questo motivo è bello tornare sui circuiti e riprovare le sensazioni che solo un weekend di gara può regalare. Penso che saranno ancor più speciali dopo tutti questi mesi, quando sali in macchina e la spingi al massimo…”.

Dal tuo punto di vista il Red Bull Ring è stata sempre una pista che ti ha visto brillare. Sei stato contento della scelta del doppio appuntamento nel calendario? “Sinceramente sì. Questo tracciato mi è sempre piaciuto e mi ha sempre fatto piacere correre qui. Storicamente, vedendo i risultati nel passato, è stata una delle piste nelle quali abbiamo ottenuto risultati poco soddisfacenti ma, dal mio punto di vista, sono sempre stato in lotta con i migliori. Ora come ora è complicato dire se saremo i favoriti o meno, dopo una pausa simile. Io mi sento bene, sono pronto e carico. Non posso dire altro”.

Sul fronte dei rivali, invece, i nomi sono sempre noti. “Penso che gli avversari si siano avvicinati e lo si è visto anche nei test pre-stagionali. La Red Bull ha impressionato al Montmelò e saranno davvero pericolosi, come anche la Ferrari, che sarà in prima linea come sempre. Sarà davvero una grande stagione e lo spettacolo non mancherà”.

Domenica si correrà il primo Gran Premio di una annata che si annuncia davvero peculiare rispetto al passato. “Sappiamo che ci saranno meno gare rispetto al previsto, ma saranno comunque un numero importante. Vedremo un calendario più compresso ma l’approccio dovrà essere lo stesso di sempre, attaccando ogni momento. Dovremo prendere ogni volta la giusta direzione tecnica e non sbagliare un colpo”.

Foto: Lapresse