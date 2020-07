Comincia quest’oggi con la tradizionale conferenza stampa del giovedì il lungo fine settimana del Gran Premio d’Austria 2020, round inaugurale del Mondiale di Formula 1. Ad un solo giorno dalle prime due sessioni di prove libere ufficiali, tutti e 20 i piloti iscritti al campionato saranno presenti a Spielberg in una conferenza virtuale per proiettarsi verso il vero inizio di un Mondiale molto compresso e stravolto nel suo calendario a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

F1, GP Austria 2020: oggi la conferenza stampa. Orario, programma, tv, streaming

La prima conferenza stampa piloti della stagione si terrà quest’oggi a partire dalle ore 14.00 e vedrà la presenza di tutti i protagonisti del campionato. L’evento verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NowTv, inoltre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della conferenza con tutte le dichiarazioni rilasciate dai piloti principali della griglia. Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio della conferenza stampa piloti di presentazione del Gran Premio d’Austria 2020:

Giovedì 2 luglio

ore 14.00 Conferenza stampa piloti GP Austria (diretta tv su Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go e NowTv)

