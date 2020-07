Esteban Ocon, GP Austria 2020 F1: “Non vedo l’ora di tornare in pista, la Renault è cresciuta e confidiamo nei nuovi aggiornamenti”

Esteban Ocon è pronto per il suo ritorno alla massima categoria del motorsport, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno, primo dei due appuntamenti consecutivi sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota francese, dopo un anno di stop nel quale ha svolto il ruolo di terzo pilota in Mercedes (al termine della sua buona esperienza in Force India-Racing Point) si ripresenta al via del Mondiale di Formula Uno a bordo di una Renault, una vettura che, per il momento, non ha certamente confermato le grandi attese che accompagnavano il ritorno in pista del team transalpino.

Dopo la cancellazione del Gran Premio di Australia l’attesa si è fatta davvero enorme per Esteban Ocon: “Non vedevo l’ora di tornare a fare sul serio. Ogni giorno che passava la mia voglia aumentava sempre più e dire che sono impaziente è davvero riduttivo. Penso che sia fantastico rivedere il Circus da vicino e tornare a contatto con il mio team che, per tre mesi, ho potuto contattare solo con il telefono. Bello rivedere tutti anche se ci siamo mossi anche con il lavoro a distanza. Per il resto ho disputato diverse gare di eSports, oltre al mio solito allenamento di ruotine”.

Rispetto a due anni fa come pensi che si siano sviluppate le prestazioni delle vetture di Formula Uno? “Penso sia difficile dirlo, ma da domani vedremo già qualcosa di molto importante. Direi che dal nostro punto di vista abbiamo mosso passi in avanti notevoli, anche nei mesi pre-lockdown. Il team ha lavorato intensamente e la monoposto sarà decisamente diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto correre a Melbourne. Speriamo che sia un buon segnale per il nostro campionato. Nel corso delle prove libere potremo testare un nuovo pacchetto di aggiornamenti sui quali abbiamo lavoro in queste settimane che penso ci potrà dare una nuova spinta”.

Foto: Lapresse