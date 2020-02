LIVE Sport, DIRETTA 11 febbraio: c’è la presentazione della Ferrari; Europei di lotta a Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 11 febbraio 2020: spicca naturalmente su tutti gli altri eventi la presentazione della Ferrari per il Mondiale di F1 2020, ma grande interesse riserveranno anche gli Europei di lotta, con ben nove azzurri nella greco-romana.

Molto nutrita sarà anche la giornata per quanto concerne il tennis, con i tornei ATP di Rotterdam, Buenos Aires e New York e quelli WTA di San Pietroburgo e Hua Hin, mentre per quanto concerne lo sci alpino è in programma la prima prova della discesa libera maschile a Saalbach, in Austria.

Scatteranno oggi infine anche gli Europei a squadre di badminton, a Lievin, in Francia, con l’Italia in gara con la formazione maschile. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 11 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

