Lotta greco-romana, Kakhelashvili straripante! Batte Golovin e approda in finale agli Europei 2020 di Roma!

A Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di lotta, arriva la prima medaglia sicura per l’Italia: nella greco-romana la conquista con il passaggio in finale Nikoloz Kakhelashvili, nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, che ha battuto in semifinale il russo Aleksandr Golovin ai punti con incontro chiuso sul 4-2, e domani sfiderà per il titolo l’armeno Artur Aleksanyan.

Non ce la fa invece Ciro Russo, nella categoria di peso non olimpica dei -82 kg, battuto ai punti per 1-7 dall’azero Rafig Huseynov, e domani si giocherà il bronzo contro il vincente del match tra il neerlandese Tyrone Sterkenburg e lo svedese Bogdan Kourinnoi.

Nikoloz Kakhelashvili supera ai punti in rimonta per 4-2 il russo Aleksandr Golovin. A 4’41” il russo viene punito per passività ma nella fase di lotta a terra ribalta la situazione con una presa che gli vale il 2-1. Dopo la pausa l’azzurro trova subito il 2-2, poi a 1’37” arriva la presa che vale il 4-2 definitivo.

Ciro Russo perde ai punti per 1-7 contro l’azero Rafig Huseynov. A 4’46” l’azzurro viene punito per passività e poi subisce una proiezione da due punti, infine a 3’29” subisce una seconda presa, ed il challenge perso consegna il 6-0 all’azero. Dopo la pausa, a 2’09” arriva il 7-0, poi a 1’37” c’è il punto della bandiera per l’azzurro.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina FB FIJLKAM