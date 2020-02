ATP Buenos Aires 2020: Marco Cecchinato sconfitto al primo turno da Roberto Carballes Baena in due set

Si ferma al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo Atp di Buenos Aires. L’azzurro è stato sconfitto in due set (6-4 7-6(3)) dallo spagnolo Roberto Carballes Baena. Un match condizionato pesantemente dalla poca incisività al servizio del tennista numero 73 del ranking, capace di mettere in campo solo il 46% di prime.

Pronti via e Carballes Baena strappa il servizio al siciliano. L’azzurro nel secondo game, però, alza vertiginosamente la precisione e l’incisività del suo dritto e piazza immediatamente il contro-break. Il parziale scivola via veloce fino al settimo game quando Cecchinato perde il ritmo al servizio, nel primo set è riuscito a servire solo il 44% di prime in campo, e subisce il break determinante. Lo spagnolo gestisce bene il proprio turno di battuta e chiude senza troppi affanni sul 6-4.

Secondo set molto equilibrato con Cecchinato che prova ad alzare la sua media con la prima di servizio, riuscendoci solo in parte. L’azzurro prova a mettere pressione all’avversario nel secondo game ma lo spagnolo se la cava ai vantaggi (1-1). Nel quarto il siciliano riesce a costruirsi una palla break ma Carballes Baena la annulla, aiutandosi con il servizio (2-2). Nel successivo turno di battuta dell’iberico Cecchinato trova la giusta profondità in risposta procurandosi due palle per strappare il servizio all’avversario che anche in questo caso è bravo a salvarsi (3-3). Lo stesso scenario si ripete nel decimo game quando l’azzurro vede annullarsi due palle break dal tennista numero 88 del ranking Atp (5-5), la conclusione ovvia del set non può che essere il tie-break. L’iberico parte bene ottenendo subito un minibreak, recuperato immediatamente dal numero 73 del mondo. Il siciliano, però, non riesce a far male col servizio e subisce un parziale di 3-0 che fissa il punteggio sul 2-4. Carballes Baena si limita a controllare nei propri turni in battuta e chiude il tie-break sul 7-3.

Foto: Lapresse