F1, Charles Leclerc: “Sono fiducioso in vista di questa stagione, voglio essere un pilota migliore”

Charles Leclerc aveva l’aria dello studente al primo giorno di scuola oggi nel corso della presentazione della nuova SF1000, la Ferrari che parteciperà al Mondiale di Formula Uno 2020, diviso tra la curiosità di vedere finalmente la vettura con il Cavallino Rampante che guiderà nei 22 Gran Premi di questa annata e tra la voglia di iniziare a fare subito sul serio, anche se dovrà attendere i test pre-stagionali di Barcellona che scatterà nel corso della prossima settimana.

Il pilota monegasco, ad ogni modo, ha spiegato il suo stato d’animo in una giornata così importante e particolare. “Non è come un anno fa quando ero all’esordio con la Ferrari, per cui sto vivendo un approccio diverso perché conosco la squadra e la vettura anche se questa si può definire uno sviluppo della monoposto 2019. Sono fiducioso per quanto riguarda la prossima stagione. Dal mio punto di vista posso dire che ho lavorato tanto sulla parte fisica, allenandomi in montagna. Per il resto l’approccio non cambia, tanto lavoro con il team per essere un pilota migliore quest’anno e non commettere errori”.