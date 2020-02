Atletica, Alessia Trost si ferma a 1.85. Chesani 2.20 davanti a Tamberi. Stecchi rinuncia per fastidi al bicipite

Non soltanto il record italiano di Leonardo Fabbri in questa serata infrasettimanale di atletica leggera. Alessia Trost era impegnata a Banska Bystrica (Slovacchia) dove ha però commesso tre nulli a 1.90 dopo aver saltato 1.85 metri, ovvero quattro centimetri in meno dello stagionale siglato settimana scorsa a Ostrava. La 26enne friulana fatica a ingranare in questa stagione iniziata con il cambio di allenatore. L’azzurra, impegnata sabato al World Indoor Tour di Glasgow, ha concluso al quinto posto nella gara vinta dall’ucraina Yaroslava Mahuchikh (1.96 per l’argento iridato all’aperto che ha poi commesso tre errori a 2.00). Nella stessa località da segnalare il 2.20 di Silvano Chesani, supportato a bordo pedana da Gianmarco Tamberi nella gara vinta dal cubano Luis Zayas (2.33). Si aspettava anche Claudio Stecchi a Lodz (Polonia) ma l’astista non ha gareggiato a causa di un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra.

Foto: Pier Colombo