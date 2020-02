Pallanuoto femminile, Preolimpico Trieste 2020: sorteggiati i gironi. Setterosa con l’Olanda, fondamentale il primo posto

Sono stati sorteggiati a Losanna, in Svizzera, i gironi dei tornei preolimpici di pallanuoto: l’Italia sarà presente nella competizione femminile, che mette in palio due posti per Tokyo 2020 ed è stata inserita nel Girone A con Paesi Bassi, Francia, Slovacchia e la seconda delle formazioni asiatiche che uscirà dal torneo continentale.

Il preolimpico femminile si giocherà a Trieste dall’8 al 15 marzo, e per le azzurre non dovrebbero esserci problemi nel superare girone e quarti di finale, poi in semifinale ci saranno probabilmente Ungheria o Grecia: sarà fondamentale la vittoria del raggruppamento per evitare presumibilmente le magiare ed incrociare le elleniche.

PREOLIMPICO FEMMINILE

Girone A

Paesi Bassi

Francia

Italia

Asia 2

Slovacchia

Gruppo B

Grecia

Ungheria

Israele

Nuova Zelanda

Asia 1

PREOLIMPICO MASCHILE

Gruppo A

Georgia

Asia 1

Canada

Brasile

Montenegro

Grecia

Gruppo B

Croazia

Paesi Bassi

Asia 2

Russia

Germania

Argentina

