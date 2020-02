Tennis, Tsitsipas, Rublev e Auger-Aliassime agli ottavi di finale a Rotterdam, Fognini costretto alla resa contro Khachanov

Giornata di primi turni che va in archivio nell’ATP di tennis a Rotterdam. Sul cemento olandese tanti i risultati interessanti, con giocatori di un certo calibro protagonisti. Si parte dal greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del mondo) uscito vittorioso dall’insidioso confronto con il polacco Hubert Hurkacz (n.29 ATP): 6-7 (2) 6-3 6-1 il successo in rimonta dell’ellenico che affronterà nel prossimo round lo sloveno (n.52 del ranking) Aljaz Bedene, a segno un po’ a sorpresa contro il n.19 ATP Benoit Paire per 6-2 6-4. Missione compiuta per il russo Andrey Rublev (n.15 del mondo), che l’ha spuntata contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.28 del ranking): 6-2 6-3 per il tennista nativo di Mosca e ad attenderlo negli ottavi di finale vi sarà il kazako Alexander Bublik (n.56 ATP), impostosi per 6-3 6-7 (2) 6-4 contro il francese Gregoire Barrere (n.90 del ranking).

Vittoria anche per il talentuoso canadese Felix Auger-Aliassime: il giocatore nativo di Montreal ha sconfitto per 6-3 1-6 6-3 il n.34 del mondo Jan-Lennard Struff e negli ottavi di finale si scontrerà con il bulgaro Grigor Dimitrov. Niente da fare, invece, per il nostro Fabio Fognini sconfitto dal russo Karen Khachanov: netta la vittoria del russo (n.17 ATP) per 6-3 6-3 al cospetto di un Fognini fin troppo falloso. Nel prossimo turno Khachanov giocherà contro il britannico Daniel Evans. A completamento del programma il serbo Filip Krajoinovic ha superato per 6-4 6-1 l’olandese Tallon Griekspoor e attende il vincente tra la testa di serie n.1 del seeding Daniil Medvedev e il canadese Vasek Pospisil.

Foto: LaPresse