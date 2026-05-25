F1, Charles Leclerc senza fronzoli: “Mai avuto un weekend peggiore. Monaco? Sarà difficile”

Un incubo finalmente finito. Charles Leclerc si è accontentato di una tutto sommato positiva quarta posizione in occasione del GP del Canada, quinto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato agli archivi sul circuito di Montreal. Un piazzamento importante quello del monegasco, in quanto arrivato in quello che lui stesso ha definito senza troppi fronzoli il “peggior weekend della sua carriera”.

Un concetto già espresso ieri in occasione del sabato contrassegnato dalla Sprint Race e dalle qualifiche e ribadito anche nella giornata odierna quando il pilota si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 Italia per commentare la prova disputata in terra nordamericana:

“Questo weekend è stato davvero un disastro. mai avuto un fine settimana peggiore di questo, davvero. No ha mai avuto davvero feeling“, ha detto Leclerc che, successivamente, ha parlato del prossimo GP che si svolgerà nella “sua” Monaco: “Il feeling tonerà. Monaco è una pista diversa, non sono tanto preoccupato; la macchina è sicuramente più da Monaco. La Mercedes però una vettura che va bene sul dritto ma anche in curva, sarà comunque difficile. Dispiace non aver fatto meglio, è stata una bella gara per Lewis: è stato incredibile con un passo incredibile. Io invece ho fatto fatica”.

Ricordiamo che il GP di Monaco si correrà tra due settimane, precisamente nella settimana che va da venerdì 5 a domenica 7 giugno.