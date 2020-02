Lotta, Europei Roma 2020: assegnati i primi cinque titoli continentali nella greco-romana

Assegnati i primi cinque titoli continentali della greco-romana agli Europei di lotta in corso a Roma: per l’Italia è arrivato il quinto posto di Giovanni Freni nella categoria non olimpica dei -55 kg, inoltre domani ci saranno Nikoloz Kakhelashvili nella finale per l’oro nella categoria olimpica dei -97 kg e Ciro Russo nella finale per il bronzo nella categoria non olimpica dei -82 kg. Non ci saranno invece azzurri nei ripescaggi.

CATEGORIE OLIMPICHE

Nei -77 kg l’oro va all’azero Sanan Suleymanov, che supera il magiaro Zotlan Levai, mentre i bronzi vanno all’armeno Karapet Chalyan ed allo svedese Alex Michel Bjurberg Kessidis, mentre nei -87 kg si impone l’ucraino Semen Novikov, che sconfigge il magiaro Viktor Lorincz, mentre i bronzi sono dell’azero Islam Abbasov e del russo Aleksandr Andreevitch Komarov, infine nei -130 kg il titolo va al romeno Alin Alexuc Ciurariu, che sconfigge il georgiano Levan Arabuli, mentre i bronzi vanno al tedesco Jello Krahmer ed all’ucraino Mykola Kuchmii.

CATEGORIE NON OLIMPICHE

Nei -55 kg l’oro va al collo del bulgaro Edmond Armen Nazaryan, che batte il russo Vitalii Kabaloev, mentre i bronzi vanno al georgiano Nugzari Tsurtsumia ed all’azero Eldaniz Azizli, mentre nei -63 kg vince il bielorusso Maksim Nehoda, che supera il russo Ibragim Labazanov, mentre i bronzi vanno all’ucraino Lenur Temirov ed il magiaro Erik Torba.

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco LPS