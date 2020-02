Badminton, all’esordio l’Italia maschile supera per 4-1 Israele agli Europei a squadre di Lievin 2020

Sono scattati a Lievin, in Francia, gli Europei a squadre di badminton, con l’inizio della fase a gironi, che terminerà giovedì. L’Italia, al via soltanto nel torneo maschile, inizia bene nel Gruppo 8, battendo per 4-1 Israele nella gara inaugurale andando in testa al girone anche in virtù del turno di riposo osservato dalla Spagna, testa di serie.

Inizio in salita per gli azzurri, con la sconfitta di Fabio Caponio nel primo singolare contro Misha Zilberman per 21-23 15-21, ma il pronto riscatto è giunto con l’affermazione di Enrico Baroni su Yonathan Levit per 21-13 21-14. Il primo doppio ha dato il vantaggio agli azzurri, con la vittoria di Gianmarco Bailetti e David Salutt su Ariel Shainski e Misha Zilberman per 21-16 21-23 21-13.

Il terzo singolare ha consegnato la vittoria agli azzurri, con il terzo punto conquistato da Giovanni Toti, vittorioso su May Bar Netzer per 21-9 19-21 21-18, infine il secondo doppio ha sancito il definitivo 4-1 per gli azzurri in virtù del successo di Giovanni Greco e Kevin Strobl su Maxim Grinblat e Yonathan Levit per 19-21 21-14 21-7.

TABELLINO

Italia-Israele 4-1

Fabio CAPONIO-Misha ZILBERMAN 21-23 15-21

Enrico BARONI-Yonathan LEVIT 21-13 21-14

Gianmarco BAILETTI / David SALUTT-Ariel SHAINSKI / Misha ZILBERMAN 21-16 21-23 21-13

Giovanni TOTI-May BAR NETZER 21-9 19-21 21-18

Giovanni GRECO / Kevin STROBL-Maxim GRINBLAT / Yonathan LEVIT 19-21 21-14 21-7

Foto: FIBa