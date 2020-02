Tennis, Jannik Sinner sfiderà il moldavo Radu Albot per la prima volta in carriera nel torneo ATP Rotterdam 2020

Domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 11.00 ci sarà l’esordio per Jannik Sinner nel torneo ATP 500 di Rotterdam di tennis: il tennista nato a San Candido, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale, affronterà per la prima volta in carriera nel circuito maggiore il moldavo Radu Albot.

Il tennista di Chisinau precede in classifica l’azzurro (ma residente a Monte Carlo) di 29 posizioni, infatti nell’ultimo aggiornamento si è attestato al numero 50, mentre Sinner è scivolato al 79. Il moldavo è classe 1989 ed ha vinto in carriera un solo torneo nel circuito ATP.

Albot paga ben 13 cm in altezza all’avversario (175 contro 188), e pesa 69 kg contro i 76 dell’azzurro: ad accomunare i due, oltre al rovescio a due mani ed all’essere destrorsi, c’è un brutto inizio di stagione. Per Sinner una sola vittoria (agli Australian Open) a fronte di tre sconfitte, per Albot addirittura soltanto tre match persi.

L’occasione è ghiotta per l’azzurro per migliorare lo score negativo e riportare in parità quello totale in carriera nel circuito maggiore, che ora conta 12 successi e 13 sconfitte. Per Albot invece il ruolino di marcia in carriera è ancor più in passivo, annoverando 73 vittorie e 94 sconfitte.

Foto: Valerio Origo