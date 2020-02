Vela: Gimson-Burnet in vetta dopo tre regate ai Mondiali Nacra 17 2020, molto attardate le due coppie azzurre

Comincia subito in salita il Campionato Mondiale 2020 della classe olimpica Nacra 17 per l’Italia, rimasta pesantemente attardata dopo la prima giornata effettiva di gara (dopo la cancellazione delle regate di ieri) con entrambi i propri equipaggi di punta. Le coppie azzurre formate da Ruggero Tita e Caterina Banti e da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, rispettivamente campioni iridati del 2018 e del 2019, hanno fatto fatica ad interpretare le condizioni odierne di vento instabile e leggero nella baia di Port Philip, a circa 70 chilometri da Melbourne.

Bissaro-Frascari avevano cominciato con un ottimo terzo posto nella prova d’apertura per poi però perdere molto terreno in classifica con un 21° ed un 13° posto parziali valevoli per la decima piazza assoluta al termine delle prime tre regate con un punteggio totale di 37 punti. Pessima giornata per Tita-Banti, costretti fin da domani a cambiare passo per poter avvicinare almeno la qualificazione alla Medal Race dopo il negativo score odierno di 25-17-21 che li colloca in 23ma piazza con 63 punti.

Comanda la classifica dopo le prime tre prove la Gran Bretagna con John Gimson-Anna Burnet a quota 12 punti (un decimo e due primi posti) davanti ai padroni di casa australiani Nathan e Haylee Outteridge con 13 (1-2-10) e agli spagnoli Tara Pacheco-Florian Trittel con 15 (2-7-6). Alla luce degli scarti che entreranno in gioco a partire da domani, è ancora tutto aperto ma per gli equipaggi italiani non c’è più margine di errore per poter rientrare nella corsa per le medaglie e per il successo.

Foto: Pagina FB FIV