Tennis, Fed Cup 2020: l’Italia giocherà in Romania ad aprile i play-off. Urna malevola per le azzurre

Urna non certo benevola per l’Italia della Fed Cup: a Londra sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei play-off che il 17 e 18 aprile designeranno le otto squadre che nel febbraio 2021 giocheranno le Fed Cup Qualifiers per l’accesso alla fase finale di Budapest, e le azzurre saranno opposte in trasferta alla Romania di Simona Halep.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti il Brasile andrà in Polonia, mentre la Gran Bretagna giocherà in Messico. Trasferta in Serbia per il Canada, mentre il Giappone ospiterà l’Ucraina, infine il Kazakistan volerà in Argentina. Non essendosi ancora giocato il girone Asia/Oceania, Lettonia e Paesi Bassi ancora non conoscono i nomi delle loro rivali, ma giocheranno in casa.

Di seguito gli otto accoppiamenti:

Polonia v Brasile

Messico v Gran Bretagna

Serbia v Canada

Lettonia v Asia/Oceania

Giappone v Ucraina

Romania v Italia

Argentina v Kazakistan

Paesi Bassi v Asia/Oceania

Loading...

Loading...

TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAY-OFF DELLA FED CUP 2020

Who will make it to next year's #FedCup Qualifiers? pic.twitter.com/cmIg8s0w4s — Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020

🚨 The #FedCup Play-off draw is set 🚨 🇵🇱 Poland v Brazil 🇧🇷

🇲🇽 Mexico v Great Britain 🇬🇧

🇷🇸 Serbia v Canada 🇨🇦

🇱🇻 Latvia v Asia/Oceania Nation TBC

🇯🇵 Japan v Ukraine 🇺🇦

🇷🇴 Romania v Italy 🇮🇹

🇦🇷 Argentina v Kazakhstan 🇰🇿

🇳🇱 Netherlands v Asia/Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2 — Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse