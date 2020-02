Lotta, Riccardo Glave accede agli ottavi nei -72 kg della greco-romana agli Europei 2020 di Roma

I turni di qualificazione mattutini regalano un solo sorriso all’Italia della lotta, impegnata negli Europei senior 2020 di Roma: l’unico azzurro a passare il turno è Riccardo Glave, impegnato nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg, che supera ai punti per 5-3 l’austriaco Christoph Burger ed ora affronterà agli ottavi il croato Dominik Etlinger.

Eliminati invece Jacopo Sandron, battuto nella categoria di peso olimpica dei -60 kg dall’azero Murad Bazarov, che si è imposto ai punti per 2-1, mentre non ce la fa neppure Ignazio Sanfilippo nella categoria di peso olimpica dei -67 kg, superato sempre ai punti per 2-1 dall’ucraino Denys Demyankov.

Qualificazione ai quarti

-60 kg Murad BAZAROV (AZE) df. Jacopo SANDRON (ITA) by VPO1, 2 – 1

Qualificazione agli ottavi

-67 kg Denys DEMYANKOV (UKR) df. Ignazio SANFILIPPO (ITA) by VPO1, 2 – 1

-72 kg Riccardo GLAVE (ITA) df. Christoph BURGER (AUT) by VPO1, 5 – 3

Ottavi di finale

-72 kg Dominik ETLINGER (CRO) vs. Riccardo GLAVE (ITA)

Foto: Claudio Bosco LPS