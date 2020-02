Sci alpino, Mikaela Shiffrin verso il forfait anche a Kranjska Gora? Rientro ancora incerto

Sono passati otto giorni dal momento dell’annuncio ufficiale da parte di Mikaela Shiffrin della morte del padre Jeff, scomparso all’età di 65 anni in seguito ad un incidente domestico avvenuto in Colorado. La fenomenale sciatrice americana, che si trovava in Europa insieme alla madre Eileen e al fratello Taylor, è volata oltreoceano per raggiungere il padre in ospedale insieme al resto della famiglia prima del decesso. Da quel momento, Mikaela è tornata sui social nella giornata di ieri per postare un video di 101 secondi in memoria del padre defunto e per ringraziare tutti i fan per il sostegno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe poco probabile un rientro alle gare di Mikaela almeno nella prossima tappa slovena di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, in cui sabato e domenica sono in programma un gigante ed uno slalom speciale. Più realistica una eventuale presenza a Crans Montana nel weekend del 21-23 febbraio, ma ancora non ci sono certezze a riguardo. Chiaramente queste assenze di Shiffrin stanno tenendo in vita le speranze delle avversarie dirette in ottica Sfera di Cristallo, a partire da Federica Brignone e Petra Vlhova, staccate al momento rispettivamente di 145 e 334 punti dalla vetta. In ogni caso, se la fuoriclasse statunitense dovesse saltare integralmente la tappa di Kranjska Gora, avrebbe comunque ancora a disposizione tre slalom fino al termine della stagione in cui potrebbe anche fare punteggio pieno blindando di fatto il pettorale giallo.

