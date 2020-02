Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano demolisce Vienna e si rilancia nel Pick Round

Dopo la pausa internazionale, torna la Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019-2020 e Bolzano si rimette subito a correre. Nel terzo turno del Pick Round, i Foxes hanno schiantato con il punteggio di 5-2 i Vienna Capitals con una prova di spessore che ha portato tre punti di grande importanza, i primi di questa fase per la compagine italiana. Con questo successo la squadra altoatesina si porta a due punti dal secondo posto degli austriaci, mentre in vetta prosegue la corsa dei Red Bull Salisburgo con 9 punti.

HCB Bolzano Alperia -Vienna Capitals 5-2: pronti, via, e la squadra di Dave Cameron passa in vantaggio al minuto 15:54 con Wiercioch su assist di Insam. Vienna risponde solamente nella seconda frazione con la rete di Baun che, al minuto 37:11 pareggia i conti su assist di Loney. Il terzo periodo diventa scoppiettante. Catenacci apre le danze al minuto 43:22 su assist di Glira, quindi Bardaro allunga sul 3-1 al minuto 53:00 su assist dello stesso Catenacci. Vienna rialza la testa dopo soli 43 secondi grazie a Rotter su assist di Wukovits, ma i Foxes non si scompongono e dilagano. Prima ci pensa Miceli al minuto 54:07 su assist di Franki, quindi Hargrove chiude i conti a 36 secondi dalla fine su assist di Frigo per il 5-2 conclusivo.

CLASSIFICA PICK ROUND EBEL

1 RBS 2 +2 9 2 VIC 3 -1 5 3 KAC 1 +1 4 4 HCB 2 +2 3 5 G99 2 -4 1

Foto: Carola Semino