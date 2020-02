Lotta, Nikoloz Kakhelashvili e Ciro Russo sono in semifinale agli Europei Roma 2020 nella greco-romana!

A Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di lotta, vanno a gonfie vele gli azzurri: nella greco-romana passano in semifinale Nikoloz Kakhelashvili, nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, che ha battuto nei quarti il boemo Artur Omarov per superiorità con incontro interrotto sul 9-0, e Ciro Russo, nella categoria di peso non olimpica dei -82 kg, che ha superato ai quarti l’armeno Ruben Gharibyan, battuto ai punti per 5-3.

Nel pomeriggio di oggi Ciro Russo se la vedrà in semifinale con il vincente del match tra Rafig Huseynov (Azerbaigian) e Bogdan Kourinnoi (Svezia), mentre Nikoloz Kakhelashvili sfiderà il vincente del match tra Alex Gergo Szoke (Ungheria) ed Aleksandr Golovin (Russia).

Quarti di finale

-97 kg Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA) df. Artur OMAROV (CZE) by VSU, 9 – 0

-82 kg Ciro RUSSO (ITA) df. Ruben GHARIBYAN (ARM) by VPO1, 5 – 3

Foto: Claudio Bosco LPS