Tennis, ATP New York 2020: esordio vincente per Paolo Lorenzi. Vittoria in rimonta sul serbo Petrovic

Buona la prima per Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il tennista senese ha superato in rimonta in tre set il serbo Danilo Petrovic, numero 159 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 6-0 dopo due ore di gioco. Lorenzi si qualifica così per il secondo turno dove affronterà un altro serbo, Miomir Kecmanovic.

Nel primo set il nostro portacolori riesce a trovare il break nel quinto gioco. L’azzurro ha un’altra palla break nel settimo game, ma non riesce a sfruttarla. Scampato il pericolo, Petrovic conquista i successivi tre game, togliendo per due volte la battuta a Lorenzi e conquistando il set per 6-4.

Il numero 159 del mondo allunga sul 4-1 con un break di vantaggio nel secondo set. Da quel momento comincia l’incredibile rimonta di Lorenzi. Il tennista italiano ottiene il controbreak nel settimo gioco e poi strappa ancora il servizio al serbo nel nono, vincendo il set per 6-4.

Nella terza frazione è un monologo dell’azzurro. L’inerzia della partita è completamente cambiata con Lorenzi che scappa sul 3-0 dopo un terzo game lunghissimo. Nel quarto gioco l’azzurro annulla addirittura quattro palle break e poi chiude il set per 6-0.

Foto: Roberta Corradin/LPS