LIVE Sport, DIRETTA 16 gennaio: Peterhansel vince la tappa alla Dakar, sorteggiati i tabelloni degli Australian Open

Tutto lo sport e gli eventi del 16 gennaio: orari e programma

13.00 ATLETICA – Il keniano Alfred Kipketer, finalista olimpicon e mondiale sugli 800 metri, è stato sospeso per violazione dei whereabouts. Riscontrate positività a Dazza e Ahye. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.50 TENNIS – Paire e Isner volano in semifinale all’ATP di Auckland mentre Shapovalov è stato eliminato. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.40 TENNIS – Rublev e Auger-Aliassime accedono alle semifinali del’ATP di Adelaide dove ci saranno anche le sorprese Harris e Paul. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.30 TENNIS – Gioia per Matteo Viola che passa all’ultimo turno delle qualificazioni degli Australian Open sconfiggendo Janvier. Eliminati gli altri azzurri Lorenzi, Mager e Marcora. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.20 DAKAR – Fernando Alonso ha concluso la penultima tappa in ottava posizione, è tredicesimo in classifica generale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.40 DAKAR – Anche i quad sono giunti al traguardo dell’undicesima tappa. Si è imposto il polacco Sonik con 3’16” di vantaggio sul cileno Casale e 4’19” sull’altro cileno Enrico. In classifica generale guida sempre Cassale con 21’16” sul francese Vitse e 1h03:00 su Sonik.

11.35 VOLLEY – Francesca Piccinini torna a giocare dopo aver annunciato il ritiro a settembre! La schiacciatrice è una nuova giocatrice di Busto Arsizio, seconda classifica in Serie A1. La 41enne toscana insegue la convocazione per le Olimpiadi 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.30 DAKAR Incredibile vittoria di Stephane Peterhansel nell’undicesima tappa tra le auto! Il francese si è imposto con appena 10 secondi di vantaggio su Nasser Al-Attiyah, il qatarini ha recuperato 40 secondi nell’ultimo settore ma non è bastat per imporsi. Trionfo del transalpino su Mini davanti all’avversario della Toyota, eccellente terzo posto per lo spagnolo Carlos Sainz a 8’03”. Carlos Sainz conserva il primo posto in classifica con 10’17” di vantaggio e 10’23” su Peterhansel: il trionfo dell’iberico sembra ormai in cassaforte alla vigilia dell’ultima tappa, si preannuncia una lotta serrata per il secondo posto.

11.25 TENNIS – Barty vola in semifinale contro Collins al WTA di Adelaide mentre Sabalenka emilina Halep e incrocerà Yastremska. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.20 SALTO CON GLI SCI – A Zao si sono completate le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo. Kramer chiude al comando, ottimo nono posto per l’azzurra Lara Malsiner. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.20 TENNIS – Il tabellone maschile completo degli Australian Open con gli incontri degli azzurri e dei top 10 del ranking. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.00 DAKAR – Ricky Brabec deve gestire un margine di oltre 13 minuti su Pablo Quintanilla. CLASSIFICA DELLE MOTO

9.50 DAKAR – Si è conclusa la tappa odierna per quanto riguarda le moto con la vittoria parziale di Pablo Quintanilla, con 9” di vantaggio sull’austriaco Walkner, in terza piazza l’argentino Benavides a 2’53”. CRONACA DELLA GARA

9.35 DAKAR – Per quanto concerne le auto in testa al km 163 Stephane Peterhansel (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) in testa, Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING) a 2’05” e in terza piazza l’olandese Ten Brinke (TOYOTA GAZOO RACING) a 5’39”.

9.20 DAKAR – Per quanto riguarda le moto la situazione al km 324 è la seguente: primo laustriaco Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM), a 1″ il cileno Quintanilla (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING). In terza piazza l’argentino Benavides (RED BULL KTM FACTORY TEAM) a 2’40”.

9.10 TENNIS – Jannik Sinner attende nel primo turno degli Australian Open un qualificato. Berrettini e Fognini inseriti nella stessa parte di tabellone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.00 TENNIS – Si è appena concluso il sorteggio degli Australian Open. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 DAKAR – Le moto sono giunte al km 212 con in testa sempre il cileno Quintanilla (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING), seguito a 11″ dall’austriaco Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) e dall’altro cileno Cornejo Florimo a 2’31”.

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Fari puntati sulle qualificazioni degli Australian Open 2020. Dopo il rinvio delle gare di ieri, il programma odierno è densissimo di incontri. A mezzanotte Lorenzo Giustino (n. 159) scenderà in campo contro il cinese Yan Bai (n. 218), alla stessa ora inizierà anche il match tra Stefano Napolitano (n. 222) e l’argentino Facundo Bagnis (n. 135). Alle 1.30 Lorenzo Musetti sfiderà l’israeliano Amir Weintraub. Paolo Lorenzi si giocherà le proprie possibilità di accesso al main draw contro il ceco Lukas Rosol. A completare il programma degli azzurri, alle ore 5.30 Marcora-Gobson, Mager-Purcell e alle ore 7.00 Viola-Janvier. Tra le donne la nostra Sara Errani che alle 3.00 giocherà contro Kalinskaya, tre ore più tardi sarà la volta di Trevisan che sarà impegnata con Bonaventure. Alle 7.00 il derby italiano tra Gatto Monticone-Di Giuseppe.

Poi la Dakar. Oggi sarà la volta dell’undicesima frazione, la Shubaytah > Haradh, per una giornata assolutamente campale nella corsa più dura del mondo. Grande curiosità per quanto potranno fare Stephane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah riusciranno a recuperare sul leader Carlos Sainz che ieri ha allungato fino a superare i 18′ di vantaggio. Atto quarto a Budapest, in Ungheria, dove continuano gli Europei 2020 di pallanuoto. Il Settebello tornerà in acqua per la sentita sfida contro la Francia. Per quanto concerne gli sport invernali, la Coppa del Mondo di biathlon fa rotta verso Ruhpolding (Germania), sede della quinta tappa. Tra gli azzurri impegnati fari puntati su Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Daniele Cappellari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 16 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Foto:Federico Angiolini