Volley, SuperLega 2020: 15ma giornata. Prima sconfitta di Civitanova, Perugia vince 3-2. Ok Trento e Modena

La SuperLega è tornata protagonista dopo la sosta di tre settimane per fare spazio ai tornei preolimpici, il massimo campionato italiano di volley maschile è sceso in campo con la quindicesima giornata: questa sera si sono giocate quattro partite dopo l’anticipo vinto ieri da Ravenna contro Sora al tie-break mentre il confronto tra Vibo Valentia e Padova è stato rinviato a data da destinarsi vista la non omologabilità del PalaMaiata. Non sono mancati i colpi di scena in questo turno infrasettimanale con le big grandissime protagoniste.

Civitanova ha perso la prima partita di questo campionato, la Lube interrompe la sua striscia dopo 13 vittorie: i Campioni d’Italia sono stati sconfitti in casa da un’arrembante Milano che si è imposta al tie-break rimontando da 2-1. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno incominciato l’anno con un ko ma si confermano saldamente al comando della classifica con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Uno strepitoso Nimir Abdel-Aziz (30 punti, 4 aces, 3 muri) e Trevor Clevenot (14, 4 stampatone) hanno trascinato i meneghini verso il trionfo contro la corazzata di Yoandy Leal (21), Osmany Juantorena (12) e Kamil Rychlicki (19).

Perugia ha espugnato il campo di Verona al tie-break risalendo dal 2-1: i Block Devils hanno faticato tantissimo contro la Calzedonia ma sono riusciti a conquistare il successo e hanno recuperato una lunghezza alla capolista. A trascinare la banda di Vital Heynen sono stati gli attaccanti Filippo Lanza (20 punti, 4 aces), Wilfredo Leon (20, 4 muri) e Aleksandar Atanasijeic (16) oltre al centrale Fabio Ricci (10). Agli scaligeri non sono invece bastati Stephen Boyer (19) e Thomas Muagututia (15).

Modena ha sconfitto Piacenza per 3-0, il derby emiliano ha sorriso ai Canarini che hanno esaltato il pubblico del PalaPanini con una bella vittoria più sofferta di quanto dica il massimo scarto: il secondo set si è risolto soltanto per 33-31 e anche il finale del terzo parziale è stato punto a punto. Alla fine fanno festa i ragazzi di Andrea Giani che si confermano in terza posizione grazie alle prove dei martelli Bartosz Bednorz (18 punti, 3 aces) e Matt Anderson (14, 3 aces), doppia cifra anche per l’opposto Ivan Zaytsev (12, 2 muri e 2 aces) mentre ai Lupi non sono bastati Gabriele Nelli (19 punti, 3 aces) e Dick Kooy (16).

Loading...

Loading...

Trento riparte alla grande espugnando la Candy Arena di Monza con un netto 3-0, i dolomitici hanno avuto problemi soltanto nel secondo set chiuso per 31-29 ma per il resto si sono ben comportati in trasferta e sono così tornati in quarta posizione: un superlativo Simone Giannelli in regia esalta al massimo l’opposto Luca Vettori (11 punti), gli schiacciatori Aaron Russell (16) e Klemen Cebulj (11) oltre al centrale Srecko Lisinac (13, 3 muri). I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno avuto la meglio sui brianzoli che, privi della stella Bartosz Kurek, si sono dovuti affidare a Marko Sedlacek (16) e Donovan Dzavoronok (12).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della quindicesima giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI QUINDICESIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Calzedonia Verona vs Sir Safety Conad Perugia 2-3 (16-25; 27-25; 25-18; 18-25; 10-15)

Vero Volley Monza vs Itas Trentino 0-3 (19-25; 29-31; 21-25)

Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano 2-3 (23-25; 25-18; 25-12; 23-25; 10-15)

Leo Shoes Modena vs Gas Sales Piacenza 3-0 (25-21; 33-31; 25-23)

Consar Ravenna vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-2 (25-19; 21-25; 21-25; 25-23; 15-10), giocata ieri

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Kioene Padova rinviata a data da destinarsi (PalaMaiata non omologabile)

RIPOSA: Top Volley Cisterna

CLASSIFICA GENERALE SUPERLEGA VOLLEY:

Civitanova 39 (14), Perugia 33 (14), Modena 31 (14), Trento 30 (14), Milano 30 (14), Padova 18 (13), Ravenna 18 (14), Verona 18 (14), Monza 14 (14), Piacenza 12 (14), Vibo Valentia 9 (12), Cisterna 9 (13), Sora 5 (14). Tra parentesi il numero di partite disputate.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Roberto Bartomeoli