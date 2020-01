Basket femminile, Schio crolla a Lione nella decima giornata di Eurolega e si complica la strada verso i quarti

Una prestazione semplicemente disastrosa (forse la peggiore dell’intera stagione) abbinata ad una giornata di grazia delle avversarie. È questa di fatto la spiegazione di fondo del tracollo della Famila Schio a Lione contro l’Asvel nella decima giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2019-2020 di basket femminile. Le campionesse d’Italia in carica non sono mai state sostanzialmente in partita, sprofondando progressivamente nel punteggio fino all’impietoso 85-48 della sirena finale maturato specialmente nei quarti dispari (27-13 il primo e 27-9 il terzo). Con il k.o. odierno, le venete conservano il terzo posto nel gruppo B con un record di 6 vittorie e 4 sconfitte ma vedono avvicinarsi ad un solo successo di distanza le transalpine, virtualmente qualificate per i quarti di finale.

Prova di squadra di altissimo profilo a livello offensivo per le padrone di casa, capaci di mandare in doppia cifra ben cinque elementi (Alysha Clark top scorer con 15 punti e 5/7 dal campo) e di tirare con percentuali strepitose dall’arco (9/19) e da due (25/42). Da evidenziare a livello individuale anche la doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi di Helena Ciak, mentre dall’altra parte si salva in termini realizzativi la sola Sandrine Gruda, autrice di 14 punti con un brillante 6/8 dal campo. Clamorosa infine la differenza tra le due compagini nel dato complessivo della valutazione, con l’Asvel a quota 119 e Schio costretta ad un misero 39.

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo