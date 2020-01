Tennis, ATP Adelaide 2020: Rublev e Auger-Aliassime in semifinale, sorprese Harris e Paul

Si è completato il quadro dei quarti di finale nel torneo ATP di Adelaide. Semifinale a sorpresa nella parte alta del tabellone dove si affronteranno Lloyd George Harris e Tommmy Paul, entrambi alla ricerca della prima finale della carriera nel massimo circuito.

Il sudafricano, attualmente numero 91 della classifica mondiale ha sconfitto con un doppio 6-3 lo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo poco più di un’ora di gioco; mentre l’americano, campione Slam a livello juniores, ha superato un altro spagnolo, Albert Ramos, sempre in due set per 6-3 6-4.

Nella parte bassa del tabellone si affronteranno Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime, probabilmente una finale anticipata. Il russo ha superato in tre set il britannico Daniel Evans per 6-4 3-6 6-3 dopo due ore di gioco, mentre il canadese ha dominato con l’australiano Alex Bolt, battuto agevolmente per 6-3 6-0.

RISULTATI ATP DI ADELAIDE (16 GENNAIO)

G.Harris (Rsa) b. Carreno Busta (Spa) 6-3 6-3

Rublev (Rus) b. Evans (Gbr) 6-4 3-6 6-3

Paul (Usa) b. Ramos (Spa) 6-3 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Bolt (Aus) 6-3 6-0

Foto: LaPresse