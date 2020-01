Basket, Eurolega 2020: a Tel Aviv non si vince. L’Olimpia Milano cade in volata con il Maccabi

Settimana nera per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo il ko di martedì ad Istanbul contro l’Efes, la squadra di Messina cade anche a Tel Aviv contro il Maccabi per 69-63. Due sconfitte sicuramente prevedibili vista la forza delle avversarie, ma almeno oggi Milano è rimasta in partita fino all’ultimo, giocandosi male i possessi decisivi nell’ultimo quarto. Decima sconfitta per l’Armani Exchange (10-10), mentre il Maccabi si conferma imbattuto in casa, portandosi ad un record di 14-6.

Super partita di Scottie Wilbekin, che è il miglior marcatore della partita con 22 punti. Importantissima per il Maccabi anche la doppia doppia di Othello Hunter, che mette a referto 14 punti e 14 rimbalzi. In casa Milano solo due giocatori in doppia cifra: Keifer Sykes (11) e Nemanja Nedovic (10). Olimpia che paga una brutta serata al tiro per il Chacho Rodriguez (1/7), che chiude con otto punti.

Nedovic apre la partita con una tripla ed è un ottimo inizio di Milano che allunga con un’altra tripla del serbo (8-0). Il Maccabi si accende con il passare dei minuti e Zoosman firma il -2 dopo un bel movimento sulla linea di fondo. Messina si gioca la carta Della Valle e l’italiano ripaga subito la fiducia del proprio coach firmando il +6 (11-17). Alla prima sirena l’Olimpia è avanti 21-15. Ancora molto ispirato Della Valle ad inizio secondo quarto con la tripla del +9 (25-16). Dorsey risveglia il Maccabi e trova cinque punti consecutivi. Si gioca punto a punto e nel finale Biligha chiude la via del canestro con due stoppate clamorose e lascia Milano avanti di un punto all’intervallo (32-31).

Si rientra dagli spogliatoi con il gioco da quattro punti di Wilbekin. Nedovic tiene sul -1 Milano, ma arriva il parziale del Maccabi che allunga fino al +9 (45-36). Sykes trova un’importantissima tripla che risveglia l’Olimpia e poi Roll firma anche il -2 (47-45). Si entra negli ultimi dieci minuti con il Maccabi avanti di quattro punti (52-48). Si riparte con la tripla di Roll, ma Wilbekin brucia due volte dall’arco la difesa milanese. L’americano è scatenato, ma Milano rientra ancora una volta con Sykes (61-57). L’ex Avellino si inventa un pazzesco canestro allo scadere dei 24 secondi (66-63), ma Wilbekin inventa due punti in penetrazione. Nel finale Sykes sbaglia e anche Rodriguez gestisce male i possessi, con il Maccabi che ringrazia e vince 69-63.

Questo il tabellino della partita

MACCABI TEL AVIV – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 69-63 (15-21, 16-11, 21-16, 17-15)

Maccabi: Bryant 3, Wilbekin 22, Acy 5, Reynolds 2, Caloiaro, Hunter 14, Avdija 2, Jackson 2, Dorsey 13, Wolters 2, Chen 2, Zoosman 2

Milano: Della Valle 7, Micov 8, Biligha 2, Gudaitis 1, Roll 8, Rodriguez 8, Tarczewski 4, Nedovic 10, Cinciarini, Burns, Sykes 11, Scola 4

