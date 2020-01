Coppa Italia 2020: Lorenzo Pellegrini trascina la Roma ai quarti con una doppietta, Parma battuto 2-0

La Roma non sbaglia all’esordio nella Coppa Italia 2019-2020, batte uno spento Parma per 2-0 e strappa il pass per i quarti di finale della coppa nazionale in cui dovrà affrontare i campioni d’Italia della Juventus in trasferta in una partita secca. La compagine allenata da Paulo Fonseca, reduce da due brutte sconfitte casalinghe in campionato contro Torino e Juventus, si è riscattata imponendosi grazie ad un brillante Lorenzo Pellegrini, protagonista assoluto dell’incontro con una doppietta che ha di fatto indirizzato e poi chiuso definitivamente l’esito della sfida.

Avvio di partita abbastanza equilibrato con la Roma che prova a proporre il proprio gioco offensivo dovendo però fare molta attenzione alle ripartenze fulminee degli avversari. Pellegrini e Kalinic sono i primi ad impegnare Colombi dopo dieci minuti, poi ci prova anche Kolarov da fuori area senza successo. La difesa emiliana regge in qualche modo nonostante un altro rischio corso al 32′ sul colpo di testa alto di Mancini sugli sviluppi di un corner, arrivando all’intervallo in una situazione di perfetta parità sullo 0-0.

D’Aversa effettua il primo cambio inserendo Inglese al posto di Cornelius, ma i giallorossi escono meglio dai blocchi e trovano il gol del vantaggio al 49′ con Lorenzo Pellegrini dopo una bella combinazione palla a terra con Kalinic. Il match sale di colpi e si incattivisce, come testimoniano le ammonizioni di Under, Pellegrini e Dermaku, ma il Parma riesce a creare poche occasioni pulite per mettere a segno la rete del pari. A un quarto d’ora dalla fine arriva l’episodio decisivo: Barillà commette fallo di mano in area e regala alla Roma il match point, con Pellegrini che non sbaglia dal dischetto e firma la doppietta personale. Nel finale i capitolini possono dilagare ma commettono qualche errore di troppo in zona gol, potendo comunque festeggiare per il passaggio del turno.

Foto: Lapresse