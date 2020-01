Pallamano, Europei 2020: Spagna e Croazia a punteggio pieno nel Main Round

Si è aperta quest’oggi la seconda fase degli Europei di pallamano maschile 2020, con il gruppo I del Main Round che ci ha regalato tre sfide di assoluto prestigio, iniziando dal quarto successo consecutivo della Spagna, capace di sconfiggere per 31-25 la Repubblica Ceca, esprimendo una grande prestazione in fase offensiva. Cinque le reti del mancino Alex Dujshebaev, top scorer insieme all’ala Angel Fernandez.

In vetta alla classifica, e ora più che mai con possibilità di qualificarsi alle semifinali anche la Croazia, che a Vienna si è imposta sui padroni di casa dell’Austria per 27-23. A far la differenza è stata questa volta la difesa, che ha contenuto il bomber del Kiel Nikola Bilyk, fermo a tre centri, con la Germania che ha invece demolito 31-23 la Bielorussia, rilanciandosi così in graduatoria.

I risultati di giornata:

GRUPPO I

Spagna-Repubblica Ceca 31-25

Croazia-Austria 27-23

Germania-Bielorussia 31-23

La classifica aggiornata:

Croazia 4

Spagna 4

Germania 2

Austria 2

Bielorussia 0

Repubblica Ceca 0

