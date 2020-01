Hockey ghiaccio, Alps League 2020: sconfitta che non ci voleva per Asiago agli shoot-out contro lo Jesenice

Nell’unico match in programma questa sera di Alps League 2020, torneo europeo di hockey su ghiaccio, arriva una sconfitta pesante per Asiago, battuta in casa agli shoot-out dallo Jesenice dopo il punteggio di 1-1 dei tempi regolamentari. Per gli sloveni si tratta del settimo successo consecutivo, una striscia di risultati positivi che ha permesso loro di risalire la china in classifica, fino a raggiungere proprio la Migross ad un solo punto dalla Top Six. Un vero peccato per i giallorossi che restano dunque in settima posizione con una lunghezza di distacco dal Lustenau sesto.

CRONACA DELLA PARTITA

All’Odegar sono gli ospiti a sbloccare la partita, grazie alla rete al minuto 05:18 dell’attaccante sloveno Jaka Sturm, su assist del connazionale difensore Nejc Stojan. La reazione dei padroni di casa arriva al 18′ del secondo periodo, quando l’esperto Marco Rosa, 38 anni compiuti ieri, realizza il gol del pareggio imbeccato dagli azzurri Lorenzo Casetti e Jose Magnabosco. Nell’ultimo terzo nessuna delle due compagini riesce a trovare la zampata vincente e l’incontro prosegue all’overtime, ma anche nel supplementare vince la paura. La partita viene dunque prolungata agli shoot-out, dove risulta decisiva la freddezza di Erik Svetina per la formazione slovena, che porta a casa due punti importantissimi. La corsa di Asiago verso i playoff continuerà sabato, sempre in terra italiana, alle 20:30 contro il Salisburgo, per la prima delle tre “finali” che concluderanno la regular season.

Per vedere tutti i risultati dell’Alps Hockey League 2020 clicca QUI.

Per vedere la classifica generale dell’Alps Hockey League 2020 clicca QUI.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI HOCKEY SU GHIACCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino