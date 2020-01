Tennis, WTA Hobart 2020: Mertens eliminata a sorpresa, Zhang e Rybakina approdano in semifinale

Si sono appena conclusi i quarti di finale del torneo WTA Hobart 2020 (Australia). Sui campi in cemento della capitale della Tasmania a guadagnarsi l’accesso in semifinale sono state Shuai Zhang, Heather Watson, Veronika Kudermetova ed Elena Rybakina; eliminata a sorpresa la numero 1 del seeding, Elise Mertens. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto nell’isola dell’Oceano Pacifico.

Nel primo incontro della giornata la cinese Shuai Zhang, testa di serie numero 4, ha liquidato in due set la statunitense Lauren Davis (numero 65 del ranking WTA) con il punteggio di 6-1 6-4. La grande sorpresa è giunta invece proprio nel match che sulla carta sembrava il meno equilibrato: la belga Elise Mertens, leader del seeding, è stata estromessa dal torneo per mano della britannica Heather Watson, numero 101 della classifica mondiale. La Watson, passata attraverso le qualificazioni, ha avuto la meglio in quella che è stata una vera e propria battaglia: dopo tre ore e trentatré minuti di gioco la nativa di Saint Peter Port ha chiuso con il punteggio finale di 6-7 (5) 6-4 7-5.

Non si è disputato il terzo quarto di finale a causa del ritiro della spagnola Garbiñe Muguruza: a beneficiarne è la russa Veronika Kudermetova, numero 5 del tabellone, che è approdata in semifinale senza sprecare alcuna energia. Nell’ultimo incontro di giornata la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 3, ha sconfitto in rimonta l’australiana Lizette Cabrera, numero 129 del mondo: il match è durato due ore e trentanove minuti, al termine dei quali la ventenne si è imposta per 6-7 (4) 7-6 (2) 7-5.

WTA HOBART 2020: I QUARTI DI FINALE

Lauren Davis (Usa) – Shuai Zhang (Cin) 1-6 4-6

Elise Mertens (Bel) – Heather Watson (Gbr) 7-6 4-6 5-7

Veronika Kudermetova (Rus) – Garbiñe Muguruza (Spa) vittoria per ritiro

Elena Rybakina (Kaz) – Lizette Cabrera (Aus) 6-7 7-6 7-5

WTA HOBART 2020: LE SEMIFINALI DI DOMANI

Heather Watson (Gbr) – Elena Rybakina (Kaz)

Shuai Zhang (Cin) – Veronika Kudermetova (Rus)

