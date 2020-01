Australian Open 2020: Matteo Viola batte Janvier e vola all’ultimo atto delle qualificazioni. Eliminati Lorenzi, Mager e Marcora

Si sono da poco conclusi i match odierni delle qualificazioni degli Australian Open. Unica gioia azzurra la vittoria in due set di Matteo Viola che ha superato con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 l’argentino Janvier. Si interrompe, invece, l’avventura di Paolo Lorenzi, Gianluca Mager e Roberto Marcora.

Molto equilibrato il match tra il numero 231 del ranking e il tennista argentino (n. 201). Nel primo set è proprio il sudamericano a piazzare il break nel quarto game. Sul 5-3 l’azzurro reagisce e ricuce lo strappo riportando le sorti della partita in equilibrio. Il tie-break rispecchia in pieno quanto accaduto nel primo parziale con continui testa a testa fino a quando Viola non riesce a piazzare la zampata vincente chiudendo 8-6. L’azzurro finisce sotto anche nel secondo set ma riesce a replicare nell’ottavo game piazzando il contro-break. A questo punto l’argentino subisce il contraccolpo psicologico dopo l’ennesimo recupero e sparisce dal campo con Viola che mette a referto 4 punti consecutivi che gli consentono di vincere 6-4.

Delusione per Paolo Lorenzi (n.114) che ha perso in tre set 6 (4)-7 7-6 (9) 7-5 una vera e propria battaglia contro Lukas Rosol (n. 177). Il match è più equilibrato che mai e al primo break del ceco nel secondo game risponde l’italiano nel settimo. Si va quindi al tie-break dove il tennista nostrano la spunta 7-4. Identico sviluppo anche nel secondo set con il tennista ceco che piazza il break nel quinto game ma viene ripreso dall’italiano nel decimo. Questa volta, però, al tie-brek ha la meglio Rosol che vince 11-9. Combattutissimo anche il terzo set che rimane in equilibrio fino al 6-5 a favore del ceco che riesce a piazzare la zampata vincente sul servizio di Lorenzi e a portare a casa parziale e match.

Niente da fare nemmeno per Mager che è uscito sconfitto nella partita contro l’australiano Purcell. Il tennista di casa domina il primo parziale mettendo a segno due break che gli valgono il 6-3. Grande equilibrio nel secondo set deciso al settimo game con il break piazzato dall’azzurro (6-4). Il numero 115 del mondo inizia alla grande il terzo e decisivo set mettendo a referto 4 punti consecutivi. Quando tutto sembra fatto arriva la reazione veemente di Purcell che domina quel che resta della partita mettendo a segno 6 punti consecutivi. Gombos ha dominato la sfida contro Marcora. Nel primo set il tennista azzurro è stato costretto a cedere il servizio nel quinto e settimo game perdendo 6-2. Nel secondo set lo slovacco ha piazzato il break nel nono game chiudendo sul 6-4 e accedendo all’ultimo atto delle qualificazioni agli Australian Open.

