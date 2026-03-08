Sport in tv oggi (domenica 8 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 8 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con la Parigi-Nizza, la F1 con il GP in programma a Melbourne, e tanto altro ancora.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI

Si apre il terzo turno ad Indian Wells: per il torneo ATP Masters 1000, in singolare, nel 3° match dalle ore 19.00 italiane, scenderanno in campo Jannik Sinner ed il canadese Denis Shapovalov, mentre nel 4° match dalle 19.00, comunque non prima delle 2.00, Flavio Cobolli incontrerà lo statunitense Frances Tiafoe. Nel torneo WTA 1000 tornerà in campo Jasmine Paolini, impegnata contro l’australiana Ajla Tomljanovic nel 2° match dalle 19.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 8 marzo

4.30 Snowboard, Coppa del Mondo Sapporo: halfpipe maschile e femminile – Discovery Plus, HBO Max

5.00 F1, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8, tv8.it

8.00 Snowboard, Coppa del Mondo Erzurum: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

8.15 Hockey prato femminile, qualificazioni Mondiali: Italia-Inghilterra – watch.hockey

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

9.35 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (8.30-10.30, 12.00-13.00), Rai Sport HD (10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21.00), Rai Play CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Krynica: cross maschile e femminile – Discovery Plus, HBO Max

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: 10 km tc femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

10.35 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: singolo maschile, 2a manche – Discovery Plus, HBO Max

10.35 Sci alpinismo, Europei/Coppa del Mondo Shahdag: vertical race maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

11.00 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: superG femminile (valido anche per la combinata a squadre) – FIS TV

11.40 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: singolo femminile, 2a manche – Discovery Plus, HBO Max

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: 10 km tc maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Cremonese – DAZN, DAZN 1

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

12.45 Atletica, Campionati Italiani marcia: 21 km maschile – YouTube Nebiolo TV

13.05 Speed skating, Mondiali allround Heerenveen: 2a giornata – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

13.10 Ciclismo, Parigi-Nizza: 1a tappa – 15.20 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

13.20 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: staffetta mista – Discovery Plus, HBO Max

13.30 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: finale, India-Nuova Zelanda – ICC.TV

14.30 Sci alpino, Mondiali Juniores Narvik: slalom femminile della combinata a squadre – FIS TV

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Parma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Verona – DAZN, DAZN 2

15.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: Super Team Large Hill HS130 – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

16.15 Motocross, GP Argentina: gara-1 MX2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp.tv

16.30 Pallanuoto femminile, Coppa Italia: finale, Orizzonte Catania-Trieste – Rai Sport HD, Rai Play

16.55 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

17.00 Volley, Superlega: Trentino-Civitanova – DAZN, VBTV

17.00 Basket, Serie A: Treviso-Venezia – LBA TV

17.15 Motocross, GP Argentina: gara-1 MXGP – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp.tv

17.30 Basket, Serie A: Udine-Varese – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Genoa-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, Superlega: Verona-Milano – Rai Play Sport 2, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Tortona-Cremona – LBA TV

18.00 World Baseball Classic, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

19.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: 3° turno (3° match dalle 19.00 Sinner-Shapovalov, 4° match dalle 19.00 non prima delle 2.00 Cobolli-Tiafoe) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: 3° turno (2° match dalle 19.00 Paolini-Tomljanovic) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

19.10 Motocross, GP Argentina: gara-2 MX2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp.tv

20.10 Motocross, GP Argentina: gara-2 MXGP – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp.tv

20.30 Volley, Superlega: Modena-Piacenza – DAZN, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Inter – DAZN, DAZN 1