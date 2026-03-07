Dove vedere in tv Alex Schwazer ai Campionati Italiani di marcia 2026: orario, programma, streaming

Domenica 8 marzo, ad Alessandria, i Campionati Italiani di marcia avranno un protagonista destinato a catalizzare l’attenzione: Alex Schwazer. Il marciatore altoatesino sarà infatti tra gli atleti al via della prova sui 21 chilometri, la nuova distanza su cui la disciplina sta progressivamente convergendo a livello internazionale.

L’appuntamento assegnerà i titoli italiani assoluti e Under23 sulla mezza maratona di marcia, distanza introdotta dopo la riorganizzazione delle gare su strada promossa da World Athletics. La competizione si svolgerà sul circuito cittadino disegnato nei pressi dello stadio comunale di Alessandria, con partenza programmata alle ore 12.45.

Questa corsa rappresenta una tappa significativa anche per la carriera di Schwazer. Dopo aver concluso nel 2024 la lunga squalifica legata alla seconda positività al doping, l’ex campione olimpico è tornato progressivamente alle gare, prima in pista e ora di nuovo su strada. A 41 anni affronta così una distanza diversa rispetto a quelle che lo hanno reso celebre – i 20 km e soprattutto i 50 km – in un contesto tecnico che sta cambiando volto.

La sua presenza continua a dividere opinioni e sentimenti nel mondo dell’atletica: c’è chi resta critico per il passato legato al doping e chi, invece, segue con interesse il suo tentativo di rientro. In ogni caso, la sua partecipazione aggiunge inevitabilmente attenzione e curiosità alla rassegna tricolore.

La gara non sarà trasmessa in tv. La copertura sarà disponibile esclusivamente in diretta streaming sul canale YouTube di Nebiolo TV, la piattaforma che seguirà l’evento con la trasmissione live dell’evento. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della competizione.

ALEX SCHWAZER CAMPIONATI ITALIANI MARCIA 2026

Domenica 8 marzo

Ore 12:45 partenza 21 km di marcia (Campionati Italiani Assoluti e U23 con Alex Schwazer)

PROGRAMMA ALEX SCHWAZER CAMPIONATI ITALIANI MARCIA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Nebiolo Tv

Diretta testuale: OA Sport