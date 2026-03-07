F1, GP Australia 2026: orario gara 8 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8

Domenica 8 marzo sarà l’Australia ad aprire le danze. Il sipario si alzerà sul tracciato cittadino dell’Albert Park Circuit di Melbourne, cornice iconica del Gran Premio nella terra dei canguri, pronto a inaugurare una stagione che si preannuncia combattutissima.

Gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia per seguire in diretta la gara, visto l’orario della partenza: 05:00 nostrane. Ci si aspetta una Mercedes in grande spolvero per quanto fatto vedere nel week end, ma attenzione ad alcune variabili dettate dal cambio epocale del regolamento: monoposto e power unit di nuove generazione che possono far dubitare sull’iniziale consistenza delle singole vetture.

Ferrari, da questo punto di vista, vuol essere la vera rivale della Stella a tre punte in questo appuntamento, magari sperando che l’affidabilità possa incidere in senso positivo per la scuderia di Maranello. Piloti che dovranno calibrarsi su come recuperare l’energia elettrica per il proprio motore, secondo un meccanismo che ha fatto storcere non poco il naso ai puristi.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

GP AUSTRALIA F1 2026

Domenica 8 marzo (orari italiani)

Ore 05.00 Gran Premio d’Australia

