LIVE Biathlon, Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer punta sulla precisione

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass sgtart maschile, sulla distanza dei 15 km, valida per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. La gara finlandese mette di fronte i 30 migliori atleti del circuito, tra big della classifica generale e specialisti capaci di fare la differenza nei quattro poligoni e negli ultimi chilometri sugli sci.

Per l’Italia al momento c’è un solo pettorale, quello di Lukas Hofer, protagonista di un fine settimana fino ad ora estremamente positivo sulle nevi finlandesi. L’altoatesino si presenta al via con fiducia, dopo aver mostrato solidità al tiro e buone sensazioni sugli sci nelle gare precedenti. L’obiettivo sarà quello di confermare le buone indicazioni arrivate nelle prove individuali e giocarsi un piazzamento di prestigio in una gara che spesso premia l’esperienza e la capacità di gestire la tensione nei momenti decisivi. Alle sue spalle resta in attesa Nicola Romanin, che spera ancora in un possibile ripescaggio. L’azzurro è infatti quarto nella lista d’attesa, dietro a Germain, Vidmar e Fratzscher, e potrebbe entrare nella start list qualora si verificassero delle rinunce dell’ultima ora.

Tra i grandi protagonisti attesi ci sono naturalmente gli atleti della Norvegia, con Christiansen e Laegreid in testa, che anche in questa stagione stanno dominando la scena con una squadra profondissima e competitiva in ogni format. Accanto a loro, proveranno a inserirsi i rappresentanti della Francia, Jacquelin, Fillon Maillet, il leader di coppa Perrot e Fabien Claude su tutti, tradizionalmente molto competitivi nelle gare con partenza in linea, e la pattuglia della Germania, che punta sulla solidità al tiro per restare in lotta per le posizioni di vertice. Non mancano poi gli outsider della Svezia, dell’Austria e della Slovenia, pronti a sfruttare ogni errore dei favoriti in una gara che raramente perdona.

Intanto, proprio nelle ultime ore, è arrivata una notizia incoraggiante per il biathlon azzurro. Attraverso i social, Tommaso Giacomel ha annunciato di aver ripreso l’attività fisica dopo l’ablazione cardiaca a cui si è sottoposto nelle scorse settimane. Il trentino ha condiviso una foto in bicicletta. Una notizia che fa sorridere l’ambiente azzurro, anche se per questa stagione i sogni di Coppa del Mondo sono ormai sfumati. A Kontiolahti, dunque, sarà Hofer a difendere i colori italiani nell’ultima gara della tappa, in una Mass Start che promette spettacolo e punti pesantissimi nella corsa alla coppa di specialità.

