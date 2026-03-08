Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rosso
Il programma e la startlist del superG femminile della Val di Fassa
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 57 atlete da 14 Paesi.
In casa Italia saranno dieci le azzurre al via della gara odierna sulle 57 partenti: Elena Curtoni scatterà con l’8, Laura Pirovano col 13, Sofia Goggia col 14, Roberta Melesi col 18, Nicol Delago col 23, Sara Allemand col 32, Asja Zenere col 33, Sara Thaler col 42, Nadia Delago col 54 ed Ilaria Ghisalberti col 54.
Si tratta dell’ultimo superG prima delle Finali: nella classifica di specialità guida Sofia Goggia con 420 punti, davanti alla neozelandese Alice Robinson, seconda con 336, a -84, alla tedesca Emma Aicher, terza con 304, a -116, ed alla ceca Ester Ledecka, quarta con 220, a -200.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, con 1133 punti, seguita dalla tedesca Emma Aicher, seconda con 1016, a -117, e dall’elvetica Camille Rast, oggi assente, terza con 963, a -170, ed a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 824, a -309.
Il superG femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.15, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!