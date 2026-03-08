LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: il ritorno di Alex Schwazer!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei campionati italiani di marcia, sulla distanza della mezza maratona, in programma ad Alessandria. La marcia italiana apre una pagina inedita del proprio calendario con l’introduzione dei titoli tricolori della mezza maratona di marcia, una distanza destinata a ritagliarsi uno spazio sempre più importante anche a livello internazionale. La nuova specialità farà infatti il suo debutto nelle grandi competizioni già nei prossimi mesi, con i Mondiali a squadre di Brasilia il 12 aprile e successivamente agli Europei di Birmingham ad agosto.

Il primo appuntamento con i campionati italiani sulla distanza dei 21,097 chilometri è in programma oggi ad Alessandria, dove si svolgerà la seconda prova dei Campionati di Società di marcia. L’evento assegnerà sia i titoli italiani assoluti e promesse della mezza maratona sia quelli juniores sui 10 chilometri, offrendo un banco di prova significativo per molti specialisti della disciplina. Tra le donne uno dei nomi più attesi è quello di Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), che farà il suo esordio stagionale proprio sul circuito piemontese. La marciatrice azzurra arriva da una stagione di alto livello, culminata con il titolo europeo under 23 nei 10.000 metri su pista a Bergen e con la partecipazione ai Mondiali di Tokyo. Ad Alessandria sarà chiamata a confrontarsi con i ventuno giri del percorso cittadino, un anello da un chilometro caratterizzato da due lunghi rettilinei collegati da altrettanti punti di inversione su via Tancredi Duccio Galimberti.

A contenderle il successo potrebbe essere soprattutto Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno), giovane atleta in grande crescita che nelle ultime settimane ha mostrato uno stato di forma eccellente. La livornese ha infatti conquistato il titolo nazionale della maratona di marcia ad Acquaviva delle Fonti e ha poi brillato ai Campionati Italiani indoor nei 3000 metri, dove ha stabilito la migliore prestazione italiana under 23 con 12:12.41, togliendo il primato ad Anna Rita Sidoti, alla quale è dedicato il trofeo femminile della rassegna alessandrina. Nel campo delle possibili protagoniste figurano anche Michelle Cantò (Atl. Gran Sasso Teramo) e Sara Vitiello (Fiamme Oro), mentre non sarà della gara Nicole Colombi.

La prova maschile promette altrettanto equilibrio, con diversi atleti di alto livello pronti a contendersi il tricolore. Tornano in gara due protagonisti degli ultimi Campionati Italiani indoor di Ancona sui 5000 metri di marcia: Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), secondo classificato, e il compagno di squadra Riccardo Orsoni, terzo e già finalista ai Mondiali di Tokyo nella 35 km con l’ottavo posto. Il gruppo delle Fiamme Gialle potrà contare anche su Giuseppe Disabato, vicecampione mondiale ed europeo under 20, che nel 2025 ha già conquistato il titolo italiano under 23 nei 5000 indoor. Tra gli altri atleti da seguire figurano Andrea Cosi (Carabinieri), vincitore alle Universiadi e già azzurro ai Mondiali, insieme ai compagni di squadra Matteo Giupponi e Michele Antonelli, oltre ad Aldo Andrei (Fiamme Oro).

Grande curiosità infine per il ritorno in un campionato italiano di Alex Schwazer (Atl. San Biagio), campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, che tornerà a confrontarsi con il panorama nazionale della marcia. Parallelamente alla prova assoluta, la giornata assegnerà anche i titoli juniores sui 10 km, con al via alcuni dei migliori talenti della categoria, tra cui i recenti campioni italiani indoor Serena Di Fabio (Fiamme Azzurre) e Alessio Coppola (Fiamme Oro), entrambi già protagonisti a livello internazionale nelle competizioni giovanili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei campionati italiani di marcia, sulla distanza della mezza maratona, in programma ad Alessandria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.45.