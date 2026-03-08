LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: azzurre per il riscatto dopo le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Nella splendida località finlandese si chiude la tappa con la gara a squadre in cui l’Italia per la prima volta sarà orfana di Dorothea Wierer. Prima occasione di rinnovamento dunque per il team azzurro, con Lisa Vittozzi punta di diamante e le altre tre frazioniste che dovranno guadagnarsi la titolarità in vista dei prossimi appuntamenti iridati ed olimpici. Appuntamento alle 13.30 con il via della kermesse.

Azzurre al via con Hannah Auchentaller prima frazionista, seguita da Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi. Dopo le buone prestazioni offerte nella partenza in linea le italiane proveranno a ripetersi in staffetta con una formazione inedita. Dopo il ritiro di Dorothea Wierer i tecnici italiani dovranno infatti forgiare una nuova formazione con l’unica certezza di Vittozzi che avrà il compito di chiudere con la quarta e decisiva frazione. Occhi puntati dunque sulle prime tre frazioniste, con il tempo che non sarà assillo in quanto sia Olimpiadi che Mondiali sono ancora lontanissimi.

Tornando alla gara odierna favorita d’obbligo ancora una volta la Francia. Transalpine che si affideranno a Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon e Julia Simon. Località indigesta finora per Jeanmonnot, che proverà a ritrovare le migliori sensazioni in staffetta. Svezia che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alle francesi puntano su Linn Gestblom (Persson), Anna Magnusson, e le sorelle Hanna ed Elvira Oeberg. In lizza per il podio anche Norvegia (Johansen, Tandrevold, Knotten e Kirkeeide), Germania (Fichtner, Tannheiemer, Hettich-Walz e Voigt) e Finlandia (Hamalainen, Leinamo, Lethonen e Minkkinen).

La staffetta femminile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 13.30.