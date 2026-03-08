LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026, inizia il nuovo Mondiale.

Tempo per la classe regina del Motocross di scendere in pista: con il grande ritorno in Europa, questa volta in MXGP del fenomeno francese Tom Vialle. Il francese nella gara di qualifica parte forte prendendo la prima posizione. Seguito a stretto giro da Lucas Coenen, Andrea Adamo e Maxime Renaux.

Vialle detta subito un passo praticamente impossibile da contenere. Il transalpino tiene lontani Lucas Coenen e vince la sua prima gara in sella a una 450. Al suo ritorno come detto nel campionato del mondo, in una classe completamente nuova e con una moto per lui mai gareggiata per una stagione, Vialle si impone con forza. Seconda posizione per Lucas Coenen, che conferma l’ottima crescita con la sua moto e personale.

Terza posizione straordinaria per il debuttante nella massima classe Andrea Adamo, l’azzurro leggermente distaccato dai primi due ma comunque in grado di ottenere un podio nella sua prima stagione nella classe regina dopo gli anni in MX2.

Chiudono la Top five i francesi Maxime Renaux e Romain Febvre. Il campione attualmente in carica non ottiene la migliore partenza ma mette in atto una rimonta fino alla quinta posizione. Per gli altri italiani si segnalano Guadagnini ottavo e Bonacorsi undicesimo. Male Tim Gajser solo decimo e Herlings dodicesimo. Oggi le due gare più importanti.

Inizio di gara 1 alle 17.15 mentre la gara 2 sarà alle 20.10.